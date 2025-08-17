SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu ikinci sezonuyla güçlü kadrosunu genişletti

Atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, ikinci sezon için setlere geri döndü. İlk günden bu yana güçlü hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yapım, yeni sezonda temposunu zirveye taşıyacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Can Borcu ikinci sezonuyla güçlü kadrosunu genişletti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Can Borcu'nun çekimleri önceki gün başlarken, ikinci sezon çekimleriyle birlikte diziye Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi usta ve genç yetenekler katıldı. Böylece kadrosunu daha da güçlendiren Can Borcu, izleyicisine temposu yüksek, sürprizlerle dolu bir hikâye vadediyor.

GENİŞ KADRO!
Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizide ayrıca Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Tolga Güleç, Alayça Öztürk, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Ali Yerlikaya, Melih Kırkbir, Ayşe Yağmur Başak ve Yağmur Dinç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama! Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Domuz eti satmanın Batı’da ağır yaptırımları var! Takvim’in ifşa ettiği Bifet sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Kanarya’ya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass’ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP’den İstanbul’da Terörsüz Türkiye buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Karamürsel’de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska’da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan Avrupa’ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray’dan olay paylaşım
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu’nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’a! İki bomba birden
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray’dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir’de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı