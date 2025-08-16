Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aile bağları, kişisel mücadeleler ve kendi yolunu çizme temalarını derinlemesine işleyen Creed: Efsanenin Doğuşu , Adonis Johnson'un ringdeki yolculuğunu merkezine alıyor. Michael B. Jordan'ın hayat verdiği genç boksör ve Sylvester Stallone'nin efsanevi Rocky rolüyle hikayeye kattığı mentor figürü, film de unutulmaz bir kimya yaratıyor. 2015 yapımı bu yapım, hem aksiyon sahneleri hem de karakter gelişimiyle boks filmleri arasında özel bir yere sahip olmayı sürdürüyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

(Kaynak: Sosyal medya)

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU

Creed: Efsanenin Doğuşu, yetim olarak büyüyen Adonis Johnson'ın hikayesini ekrana taşıyor. Babası, efsanevi boksör Apollo Creed'i hiç tanımayan Adonis, yetimhanede geçirdiği çocuklukta asi ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeker. Bir gün, babasının dul eşi Mary Anne Creed (Phylicia Rashad) tarafından yanına alınır ve lüks bir yaşamın kapıları ona açılır. Tüm imkânlara rağmen Adonis'in kalbinde tek bir hedef vardır: babası gibi bir boks efsanesi olmak. Bu hayalini gerçekleştirmek için Philadelphia'ya giden Adonis, babasının eski dostu ve rakibi Rocky Balboa'nın (Sylvester Stallone) kapısını çalar. Başta tereddüt eden Rocky, Adonis'in azmi ve kararlılığı karşısında etkilenir ve onu eğitmeye karar verir. Film, Adonis'in boks ringinde kendini kanıtlama çabasını, Rocky ile kurduğu güçlü ilişkiyi ve kendi kimliğini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.