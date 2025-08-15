Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon severlerin hafızasında iz bırakan Hızlı ve Öfkeli 7 , nefes kesen sahneleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla sinema dünyasında özel bir yere sahip. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film i konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Owen Shaw ve ekibinin yenilgiye uğratılmasının ardından Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve diğer ekip üyeleri, uzun süredir hayalini kurdukları sakin yaşama ve Amerika'daki evlerine dönme fırsatını yakalar. Ancak bu huzur kısa sürer. Owen'ın ağabeyi Deckard Shaw (Jason Statham), kardeşine zarar verdikleri için ekibin peşine düşer ve intikam planını devreye sokar. Han'ın ölüm haberini alan ekip, Deckard'ın onları bulmasından önce harekete geçerek, arkadaşlarını öldüren kişiyi yakalamak için yeniden tehlikeli bir maceraya atılır.