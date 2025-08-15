SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildiği seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken konusu merak ediliyor. Dominic Toretto ve ekibi, bu kez eski düşmanları Deckard Shaw’a karşı ölüm kalım mücadelesine girişirken, hem nefes kesen kovalamacalar hem de ekibin dostluk bağlarını sınayan anlar ekranlara yansıyor. Peki  Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 20:50
Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aksiyon severlerin hafızasında iz bırakan Hızlı ve Öfkeli 7, nefes kesen sahneleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla sinema dünyasında özel bir yere sahip. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Owen Shaw ve ekibinin yenilgiye uğratılmasının ardından Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve diğer ekip üyeleri, uzun süredir hayalini kurdukları sakin yaşama ve Amerika'daki evlerine dönme fırsatını yakalar. Ancak bu huzur kısa sürer. Owen'ın ağabeyi Deckard Shaw (Jason Statham), kardeşine zarar verdikleri için ekibin peşine düşer ve intikam planını devreye sokar. Han'ın ölüm haberini alan ekip, Deckard'ın onları bulmasından önce harekete geçerek, arkadaşlarını öldüren kişiyi yakalamak için yeniden tehlikeli bir maceraya atılır.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rus gazetecilerin menüsünde Kievski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik Zelenskiy | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Takas İstanbul
Galatasaray’ın Karagümrük maçı ilk 11’i belli oldu
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska’da bir ilk | Lavrov’dan SSCB kazaklı mesaj | Putin’in uçağı Alaska’da
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Türk Telekom
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Kocaeli’de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho’dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
İBB’ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Söz ailelerde! Terörsüz Türkiye komisyonunda kritik toplantı
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP’de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Başkan Erdoğan El Cezire’ye yazdı: Gazze’nin kaybedecek vakti yok
Dünya Türkiye’nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!