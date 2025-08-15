SON DAKİKA
Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…

Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 2023’te ABD’de gösterime giren film, Açlık Oyunları serisinin devam niteliğini taşıyor. Başrollerini Tom Blyth, Rachel Zegler ve Josh Andres Rivera’nın paylaştığı yapım, sürükleyici ve heyecan dolu sahneleriyle öne çıkıyor. İşte Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmin oyuncu kadrosu…

15 Ağustos 2025
Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Suzanne Collins'in 2020 yılında yayımlanan aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Başrollerinde Tom Blyth, Rachel Zegler ve Josh Andrés Rivera'nın yer aldığı film, hem serinin hayranlarını hem de yeni izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu ne? İşte merak edilenler…

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Panem'in gelecekteki lideri Coriolanus Snow'un gençlik yıllarına odaklanıyor. 18 yaşındaki Snow, Capitol'de prestiji azalmış ve ailesinin itibarını yeniden kazanmaya çalışan bir gençtir. Hayatı, 10. Açlık Oyunları'nda mentor olarak görevlendirildiğinde tamamen değişir. Yoksul 12. Bölge'den gelen haraç kızı Lucy Gray Baird'e rehberlik etmekle sorumlu olan Snow, başlangıçta paniğe kapılır. Ancak Lucy'nin hasat töreninde söylediği şarkı, herkesin dikkatini üzerine çeker ve Snow, bu durumu kendi lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. İkili, hayatta kalmak için zamana karşı yarışırken, kimin "ötücü kuş", kimin "yılan" olduğu sonunda ortaya çıkar.

Film, Suzanne Collins'in 2020'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı ve Michael Arndt'ın senaryosundan Francis Lawrence tarafından yönetildi. Açlık Oyunları serisinin ön bölümü olan yapım, serinin beşinci filmi olarak da öne çıkıyor.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI OYUNCU KADROSU

Tom Blyth

Rachel Zegler

Josh Andrés Rivera

Hunter Schafer

Jason Schwartzman

Peter Dinklage

