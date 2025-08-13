SON DAKİKA
Can Borcu yeni sezona güçlü oyuncu kadrosuyla hazırlanıyor

“Can Borcu” dizisinin ekibi ikinci sezon için tekrar bir araya geldi. Oyuncular, okuma provalarını bitirdi.

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana her bölümüyle büyük beğeni toplayan, NTC Medya imzalı Can Borcu dizisi yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Sürükleyici hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda güçlü bir hayran kitlesi edinen dizinin, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasında tüm ekip yeniden bir araya gelerek heyecan dolu anlara imza attı.Can Borcu (Takvim.com.tr)Can Borcu (Takvim.com.tr)KADRO GENİŞLİYOR: Yeni sezonda; Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı isimlerin katılımıyla kadrosunu daha da güçlendiren Can Borcu, izleyicilerini çok daha etkileyici ve tempolu bir hikâye ile buluşturacak.

Can Borcu'nun başrollerinde Bülent inal ve Ebru Özkan oynuyor.

