Exxen çöktü mü? Fenerbahçe - Feyenoord maçı TV8’e alındı! İşte canlı yayın bilgileri ve saati

Fenerbahçe 'nin Feyenoord ile oynayacağı kritik rövanş maçı öncesinde taraftarların gözü bir yandan sahada, bir yandan da yayın platformunda. Maçın başlamasına kısa süre kala Exxen'e erişim sağlamakta zorluk çeken izleyiciler, sosyal medyada art arda paylaşımlar yaparak duruma tepki gösterdi.

Maç saatine dakikalar kala bazı kullanıcılar, platforma girişte hata mesajı aldıklarını ve yayın sayfalarının açılmadığını bildirdi. Özellikle mobil uygulama ve web sürümünde yaşanan erişim problemleri, taraftarların tepkisine yol açtı. #Exxen etiketi kısa sürede X (Twitter) gündeminde üst sıralara taşındı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz Exxen cephesinden erişim sorunlarına dair resmi bir açıklama gelmedi. Yayın platformunun teknik ekibinin sorunu çözmek için çalıştığı öne sürülüyor. Ancak kullanıcılar, kritik bir maç öncesi yaşanan bu aksaklıktan dolayı hayal kırıklığını dile getiriyor.

TARAFTARLAR ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Maç heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar, farklı cihazlardan denemeler yaparken, bazı kullanıcılar internet hız testleri ve VPN gibi çözümlerle platforma ulaşmaya çalışıyor. Ancak erişim sorununun tamamen teknik bir arıza mı yoksa yoğunluktan kaynaklanan geçici bir problem mi olduğu netlik kazanmadı.