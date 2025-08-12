Atv’de yayınlanan ‘Güven Bana’ bu akşam 10. bölümüyle ekranda

Müge Anlı'nın sunumuyla atv ekranlarına gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız "Güven Bana", bu akşam 10. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

RİSK BÜYÜK!

Yarışmacı koltuğunda, geçen hafta yarışan, Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşlığı yapan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer oturacak. İki sevilen oyuncu birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecek. İki başarılı isim arasında "Para mı kazanacak yoksa güven mi?" işte bu sorunun cevabı akşam belli olacak...

Öte yandan yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

HIRS SAVAŞI

Genellikle daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda buluşuyor. Aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" diyerek bağlılıklarını dile getiriyor. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

