SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Atv’de yayınlanan ‘Güven Bana’ bu akşam 10. bölümüyle ekranda

Müge Anlı’nın sunumuyla Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan “Güven Bana”nın bu akşamki bölümünde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin iki oyuncusu Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer yarışacak. Güvenin ve stratejinin ön planda olduğu yarışmada, “para mı kazanacaklar yoksa güven mi?” sorusunun cevabı bu akşam ortaya çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Atv’de yayınlanan ‘Güven Bana’ bu akşam 10. bölümüyle ekranda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Müge Anlı'nın sunumuyla atv ekranlarına gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız "Güven Bana", bu akşam 10. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

RİSK BÜYÜK!

Yarışmacı koltuğunda, geçen hafta yarışan, Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşlığı yapan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer oturacak. İki sevilen oyuncu birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecek. İki başarılı isim arasında "Para mı kazanacak yoksa güven mi?" işte bu sorunun cevabı akşam belli olacak...

Öte yandan yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

HIRS SAVAŞI

Genellikle daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda buluşuyor. Aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" diyerek bağlılıklarını dile getiriyor. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Yarışmacı olarak katılmak için: WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...