‘Bir Gece Masalı’ uluslararası yükseliyor

ATV'nin, NGM Medya imzalı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği sevilen dizisi "Bir Gece Masalı" Güney Kore'de düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te "En İyi Dizi" kategorisinde aday gösterildi. Türkiye'yi temsil eden dizi, yüzlerce yapım arasından seçilerek Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te zirveye adını yazdırmaya hazırlanıyor

takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025
ATV'nin, NGM Medya imzalı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği sevilen dizisi "Bir Gece Masalı" Güney Kore'de düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te "En İyi Dizi" kategorisinde aday gösterildi. Türkiye'yi temsil eden dizi, yüzlerce yapım arasından seçilerek Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te zirveye adını yazdırmaya hazırlanıyor. NGM'nin yapımında atv ekranlarında ekrana geldiği süre boyunca güçlü senaryosu, başarılı oyunculukları ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken dizi, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "En İyi Dizi" finalistti olarak sahneye çıkacak.

CANLI YAYINLANACAK
Bu yıl 20. yılını kutlayan Seul Uluslararası Drama Ödülleri, 50 ülkeden başvuran 276 yapım arasından 24 projeyi finale taşıdı. Yüzlerce yapımın başvurduğu ödüle, "Bir Gece Masalı" en iyi dizi kategorisinde aday gösterilerek Türk televizyon sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025 kazananları, 2 Ekim 2025 tarihinde Seul'de düzenlenecek törenle açıklanacak. Etkinlik, SBS TV ve ödül organizasyonunun resmi YouTube kanalında saat 17.50 (KST) itibarıyla canlı yayınlanacak.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in hayran kitlesi giderek genişliyor.

"Bir Gece Masalı" Seul Drama Ödülleri'nde En İyi Dizi Kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

