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Atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'ne sürpriz konuk oyuncu!

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Aile Saadeti bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Usta oyuncu Demet Akbağ, dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak katılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Temmuz 2025
Atv’nin sevilen dizisi Aile Saadeti’ne sürpriz konuk oyuncu!

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Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi 'Aile Saadeti', Türk tiyatro ve sinemasının ünlü bir ismini konuk etmenin heyecanını yaşıyor.

Canlandırdığı unutulmaz ve ezber bozan karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Demet Akbağ, dizinin 8. bölümünde sürpriz bir karakterle ekranlarda yer alacak. Akbağ'ın canlandırdığı karakter, dizide yeni sürprizlerin kapısını aralayacak. Akraba olduklarını bilmeyen üç farklı ailenin bir araya gelmesiyle başlayan bu sürükleyici hikâye, izleyicilere hem kahkaha hem de duygusal anlar yaşatıyor.

Aile bağlarını ve ilişkilerdeki çatışmaları içten ve esprili bir dille aktaran 'Aile Saadeti', aile olmanın anlamını yeniden hatırlıyor. Konakta bu kez geçmişin gölgesi kazılır. Rauf'un gecenin karanlığında toprağa emanet ettiği bir sır, yıllar sonra yeniden kendini hatırlatır. Bu gizem sadece bahçede değil konaktakiler arasında da yeni bir gerilim yaratır.

GEÇMİŞE DAİR İPUÇLARI
Konakta işler karışırken Tekin cephesinde de durum farklı değildir. Gelen bir iş teklifi, eski hesaplaşmaları tetikler. Doberman, toparlanıp sahalara dönerken Fikri'yle Hakkı'nın ittifakı Saadet Hanım'ın geçmişine dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarır.

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