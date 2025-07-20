Türkü Su Demirel 'Gözleri Karadeniz' kadrosuna katıldı: ''Seyircinin bu diziyi seveceğine inanıyorum"

Atv'nin yeni dizisi 'Gözleri KaraDeniz'in kadrosuna dahil olan Türkü Su Demirel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Demirel, "Dizinin çekimleri Trabzon'da başladı. Ben de bir hafta sonra kadroya dahil olacağım. Ben bu dizinin çok güzel olacağına ve seyircinin bu diziyi seveceğine inanıyorum." dedi.

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Tatilden bahseden güzel oyuncu, "Kısa bir süre Bodrum'a tatile gittim, çok da güzel geçti. Magazinciler beni çeker diye tahmin etmiştim ama kimse çekemedi." ifadelerini kullandı.

Özel hayatı hakkında konulan Demirel, "Hayatımda biri yok. Doğru erkeği bulmak da çok zor. Şu an bir erkeğe ihtiyaç duymuyorum.'' diye konuştu.