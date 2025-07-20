Metin Yıldız, A Para'da "Biz Bize" programında: "Sinema sektörü dolandırılmaya, kara para aklamaya çok müsait bir alan''

Metin Yıldız, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize" programına konuk oldu.

Sektörden bahseden oyuncu, "Sinema sektörü dolandırılmaya, kara para aklamaya çok müsait bir alan. Bütün faturalar geçiyor diye sinemaya giren çok kişi var. Oyuncular bilmez bunu ama hep duyarız. Sektörde o kadar kötü filmler yapıldı ki, bu kadar kötü film yapılınca insanlar 'yine kandırıldık' diye sinemadan ayağını çekti. Rezilliklerin olduğu kötü senaryoların, küfürlerin olduğu berbat filmler yapıldı. İşte bunlar dolandırıcılık filmleri... Çok parası olan her inşaatçı sektöre girince böyle oluyor. Benim de böyle filmlerde oynamışlığım var, kabullenmek istemediğim filmlerim." dedi.