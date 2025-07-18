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Atv’nin yeni dizisi “Gözleri KaraDeniz” Karadeniz’de sete çıktı: İlk kareler geldi

Atv’nin yeni sezonuna damga vurmaya hazırlanan ‘Gözleri KaraDeniz’ dizisi sete çıktı. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan gelen ilk kare heyecan yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Temmuz 2025
Atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz Karadeniz’de sete çıktı: İlk kareler geldi

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Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği atv'nin yeni sezondaki dizilerinden "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in büyüleyici coğrafyası Çamlıhemşin'de sete çıktı. Merakla beklenen projeden ilk fotoğraf, başroller Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'dan geldi.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE
Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Yalnızca görselliğiyle değil, güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikâyesiyle de "Gözleri KaraDeniz" sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya şimdiden aday.

Görsel gücü, duygusu yüksek hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle "Gözleri KaraDeniz", Eylül'de Atv'de!

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