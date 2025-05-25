ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla dikkat çeken yarışmada, 50 bin ile 300 bin TL arasında yer alan bir soru hem yarışmacıyı zorladı hem de izleyicileri ekran başına topladı.

Süper Lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?

A- METİN 1, ALİ 1, FEYYAZ 1

B- METİN 3, ALİ 4, FEYYAZ 3

C- METİN 5, ALİ 3, FEYYAZ 1

D- METN 0, ALİ 0, FEYYAZ 0

CEVAP: B