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Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kayısı, İncir, Çay, fındık...

ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonların severek izlediği “Kim Milyoner Olmak İster” programında bu hafta bir soru gündeme damga vurdu. 50 bin ile 300 bin TL değerinde olan sorunun içeriği, yarışmacının kararı ve cevabın doğruluğu sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:05 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:08
Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kayısı, İncir, Çay, fındık...

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ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" bilgi yarışmasında bu hafta bir soru, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının ter döktüğü ve yüksek ödüle karşılık gelen bu soru, hem stüdyoda hem ekran başında izleyenleri düşündürdü.

TÜRKİYE HANGİSİNİN ÜRETİMİNDE 1 NUMARA DEĞİLDİR?

A-KAYISI

B-İNCİR

C-ÇAY

D- FINDIK

CEVAP: C

Türkiye çay üretiminde önemli bir ülkedir ancak dünya sıralamasında 1. değildir. İlk sırada Çin, ardından Hindistan gelir.

❌ TÜRKİYE ÇAYDA KAÇINCI?

Dünya çay üretimi sıralaması (FAO, 2023 verileri):

Çin

Hindistan

Kenya

Sri Lanka

Vietnam

Türkiye (yaklaşık 6. sırada)

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