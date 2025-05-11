O Ses Türkiye 2025 canlı final heyecanı! O Ses Türkiye 2025 şampiyon kim oldu? Hadise, Beyaz, Melike Şahin...

Haftalardır süren mücadelede sona gelinirken, dört jüri üyesinin finale taşıdığı 16 güçlü ses son kez sahne aldı. Canlı yayında yapılan SMS oylamasıyla belirlenecek şampiyon için nefesler tutuldu.
Haftalardır süren mücadelede sona gelinirken, dört jüri üyesinin finale taşıdığı 16 güçlü ses son kez sahne aldı. Canlı yayında yapılan SMS oylamasıyla belirlenecek şampiyon için nefesler tutuldu.
Büyük final, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Programda her jüri üyesi kendi takımından finale taşıdığı isimlerle son performansları sergiledi. Yarışmacıların sahne şovları, yorumları ve halk oylaması geceye damgasını vurdu.
2025 sezonunun finalinde jüri üyeleri her biri güçlü seslerden oluşan ekipleriyle son kez sahneye çıktı. İşte jürilere göre O Ses Türkiye 2025 finalistleri:
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özen
Doğa Kılıç
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Elçin Aytuna Durucan
Funda Kayacık
Sakine Akın
Gözde Buldaş
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık
Eray - Alp Gürsu
Fırat Tandoğan
Mert Özer
Ertuğrul Hayrullah
Henüz resmi sonuç açıklanmadı. Yarışmayı kazanan isim canlı yayında halkın SMS oylarıyla belirlenerek duyurulacak. Şampiyonun açıklanmasıyla birlikte bu haber güncellenecek ve O Ses Türkiye 2025'in birincisi anında paylaşılacaktır.
2025 sezonunun finalinde ilk kez jüri koltuğunda oturan Melike Şahin, dikkat çekici bir performansla yarışmaya renk kattı.
Gökhan Özoğuz'un yarışmacıları arasında ikili performans sergileyen Eray - Alp Gürsu finale damga vurdu.
Hadise ve Beyaz, deneyimli jüri üyeleri olarak finale en güçlü sesleri taşımayı başardı.