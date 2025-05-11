O Ses Türkiye 2025 canlı final heyecanı! O Ses Türkiye 2025 şampiyon kim oldu? Hadise, Beyaz, Melike Şahin...

Haftalardır süren mücadelede sona gelinirken, dört jüri üyesinin finale taşıdığı 16 güçlü ses son kez sahne aldı. Canlı yayında yapılan SMS oylamasıyla belirlenecek şampiyon için nefesler tutuldu.

Fotoğraflar: Instagram

🕗 O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANDI?

Büyük final, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Programda her jüri üyesi kendi takımından finale taşıdığı isimlerle son performansları sergiledi. Yarışmacıların sahne şovları, yorumları ve halk oylaması geceye damgasını vurdu.

🎶 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

2025 sezonunun finalinde jüri üyeleri her biri güçlü seslerden oluşan ekipleriyle son kez sahneye çıktı. İşte jürilere göre O Ses Türkiye 2025 finalistleri:

🎙️ Melike Şahin'in Takımı:

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

🎙️ Beyazıt Öztürk'ün Takımı:

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık