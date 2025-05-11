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O Ses Türkiye 2025 canlı final heyecanı! O Ses Türkiye 2025 şampiyon kim oldu? Hadise, Beyaz, Melike Şahin...

Milyonların takip ettiği O Ses Türkiye 2025, bu akşam büyük final bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan gecede 16 finalist sahne aldı. Jüri üyeleri Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in takımlarından çıkan yarışmacılar son kez sahneye çıkarak izleyicilerin oylarına talip oldu.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:30 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:30
O Ses Türkiye 2025 canlı final heyecanı! O Ses Türkiye 2025 şampiyon kim oldu? Hadise, Beyaz, Melike Şahin...

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Haftalardır süren mücadelede sona gelinirken, dört jüri üyesinin finale taşıdığı 16 güçlü ses son kez sahne aldı. Canlı yayında yapılan SMS oylamasıyla belirlenecek şampiyon için nefesler tutuldu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🕗 O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANDI?

Büyük final, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Programda her jüri üyesi kendi takımından finale taşıdığı isimlerle son performansları sergiledi. Yarışmacıların sahne şovları, yorumları ve halk oylaması geceye damgasını vurdu.

🎶 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

2025 sezonunun finalinde jüri üyeleri her biri güçlü seslerden oluşan ekipleriyle son kez sahneye çıktı. İşte jürilere göre O Ses Türkiye 2025 finalistleri:

🎙️ Melike Şahin'in Takımı:

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

🎙️ Beyazıt Öztürk'ün Takımı:

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık

🎙️ Hadise'nin Takımı:

Sakine Akın

Gözde Buldaş

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık

🎙️ Gökhan Özoğuz'un Takımı:

Eray - Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

🏆 O SES TÜRKİYE 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Henüz resmi sonuç açıklanmadı. Yarışmayı kazanan isim canlı yayında halkın SMS oylarıyla belirlenerek duyurulacak. Şampiyonun açıklanmasıyla birlikte bu haber güncellenecek ve O Ses Türkiye 2025'in birincisi anında paylaşılacaktır.

Fotoğraf: YoutubeFotoğraf: Youtube

📌 O SES TÜRKİYE FİNALİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER:

2025 sezonunun finalinde ilk kez jüri koltuğunda oturan Melike Şahin, dikkat çekici bir performansla yarışmaya renk kattı.

Gökhan Özoğuz'un yarışmacıları arasında ikili performans sergileyen Eray - Alp Gürsu finale damga vurdu.

Hadise ve Beyaz, deneyimli jüri üyeleri olarak finale en güçlü sesleri taşımayı başardı.

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