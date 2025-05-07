Kuruluş Osman’ınYiğit Bey’i Mustafa Kırantepe karakterinin hikayesini anlattı!

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a dâhil olan Mustafa Kırantepe, hem prodüksiyon sürecini hem de hayat verdiği Yiğit Bey karakterini anlattı. Kırantepe, "Kuruluş Osman gibi büyük bir prodüksiyonda yer almak sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna, "Sete girene kadar bu kadar büyük bir prodüksiyon olduğunun farkında değildim. Gerek plato gerekse prodüksiyon açısından dünya standartlarında bir proje içerisinde olduğumu fark ettim" şeklinde cevap verdi.



GÜÇLÜ BAĞ...

Kırantepe, "Yiğit Bey karakterini nasıl tanımlarsınız? Bu karakterle nasıl bir bağ kurdunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Yiğit Bey, hayatta kalmak için herkesin zayıf noktalarını kendi lehine kullanabilecek ve kendini hak ettiği yerde olmadığını düşünen bir karakter. Karakterin öncelikli derdi yerini sağlamlaştırmak."

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