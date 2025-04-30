SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Sustalı Ceylan 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kocasını öldürmeye çalışan birine evladını bırakırlar mı?

Sustalı Ceylan 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Kocasını öldürmeye çalışan birine evladını bırakırlar mı?” sözleri damga vurdu. İşte cuma akşamları ATV’de izleyici ile buluşan Sustalı Ceylan 5. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:33 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:33
Sustalı Ceylan 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kocasını öldürmeye çalışan birine evladını bırakırlar mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadrosunda Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber) gibi isimlerin yer aldığı Sustalı Ceylan'ın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Sustalı Ceylan 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengizhan, Bekri'yi öldürmeye kalkıştıktan sonra, karısı ve çocuklarıyla birlikte tırlarla kaçmaya çalıştı. Ancak Ferhat, bu kaçışı engelledi. Yine de tırın arkasına gizlenen Cengizhan'ın eşi ve çocuklarının sınırı geçmesine sessizce izin verdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bekri, Cengizhan'ın arkasındaki asıl düşmanı ortaya çıkarmaya çalışırken, kızı Devrim, babasının Dilara ile olan ilişkisini öğrenince ailedeki dengeler altüst oldu. Devrim, bu şok edici gerçeğin ardından soluğu Ferhat'ın yanında aldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu sırada Cengizhan, Ferhat'a, Bekri'nin en çok korktuğu ismin "Hayalet" olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, tüm dengeleri bir kez daha değiştirdi. Öte yandan, Dilara, Yusuf için yurtdışından özel bir ilaç getirerek Ceylan'a büyük bir destek sağladı. Hastanede babasını gören Yusuf'un "Ben de hastaydım, iyileştim." diyerek elini tutması ise izleyenlerin yüreğini dağladı. Ceylan, oğlunun böbreğini geri alabilmek için Necmi'yi köşeye sıkıştırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak Necmi'nin bunu reddetmesi üzerine, Ceylan bıçağı Necmi'nin boğazına dayadı. Necmi, ilk kez Ceylan'ın gözlerindeki kararlılığı görünce büyük bir şok yaşadı. Bu sırada başka bir cephede, Nur'u takip eden Cevahir, onu bir tacizciden kurtardı ve yaşadığı gerçeği Ceylan'a anlatması için Nur'u ikna etmeye çalıştı. Cevahir ayrıca, Yusuf'a böbreğini vermek istedi. Ancak Ceylan, bu büyük fedakarlığa izin vermedi. Cevahir bunun üzerine babasına rest çekti: "Sen babasıysan, ben de abisiyim!" diyerek Yusuf'un hayatı için kendi babasını tehdit etti. Ferhat, Ceylan'ın karanlık işlere bulaşmasını engellemeye çalıştıysa da Bekri buna mani oldu. Oğlunun hayatı için her şeyi göze alan Ceylan, Bekri'nin kuryesi oldu. Ancak ilk görevinde hana adım atar atmaz sivil polisler tarafından yakalandı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Artık Ceylan için dönüş yok! Oğlunun hayatı için çıktığı bu karanlık yolculukta onu nasıl bir son bekliyor?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz | DEM Parti’ye okkalı yanıt
Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı
Türk Telekom
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
Evlenecek gençlere alışverişte indirim desteği! Bakan Göktaş 20 firmayı açıkladı
MSB’den Suriye çıkışı: Özerk bölgeye karşıyız!
Turizmde tarihi zirve: İlk çeyrekte rekor gelir!
Trump’tan bomba açıklama: Papa olmak isterim
Borsa manipülatörlerine operasyon: 15 gözaltı kararı | Yatırımcıya kritik uyarı
İtalyan basınında Başkan Erdoğan rüzgarı: Haçlı seferi günleri geride kaldı
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!
İspanya’da ölümcül karanlık! Elektrik kesintisi can aldı
İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı
MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’dan kafa karıştıran ifade! Eşini ve İmamoğlu’nu boşa çıkardı! 2 kilo altın 16 milyonluk şaibe
CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
Harita müdürü mü mafya mı? Porsche’li Yakup Öner’den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!
CHP’li İBB’deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde! 18 kişi tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı