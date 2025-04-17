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Güçlü bir kadın hikayesi "Sustalı Ceylan" heyecan dolu yeni bölümüyle atv ekranlarında!

Başrollerini Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan’ın paylaştığı Sustalı Ceylan, merakla beklenen yeni bölümüyle yarın atv’de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Güçlü bir kadın hikayesi Sustalı Ceylan heyecan dolu yeni bölümüyle atv ekranlarında!

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ATV ekranlarının sevilen yeni dizisi Sustalı Ceylan'da 'Ferhat' karakterine hayat veren Burak Yörük, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yörük, "Sustalı Ceylan çok gerçek ve güçlü bir kadın hikayesi.

Daha ilk sahneden itibaren onun mücadelesine empatiyle yaklaşıyorsunuz. Ferhat'la arasında zamanla büyüyen naif bağ ise izleyiciyi derinden etkileyecek. Her hafta tempolu, aksiyon dolu ve duygu yüklü bir hikâye izleyiciyle buluşacak. Bunun sözünü verebilirim" diye konuştu.

'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'
Yörük, kadınların gücü ve Sustalı Ceylan'da izlediği kadın mücadelesiyle ilgili de "Kadınlar güçlü, dayanıklı varlıklar... Her zaman fiziksel olmak zorunda değil. Her kadın içindeki gücü keşfetmeli. Cesaretli ve mücadeleci olmaları konusunda umarım bu hikâye buna vesile olur. Korkmayın, yalnız değilsiniz!" diyerek kadın izleyicilerinin arkasında olduğunu vurguladı.

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