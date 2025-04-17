Bir Gece Masalının heyecan dolu hikayesi yine ekranlara kilitledi!

Geçtğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'Bir Gece Masalı' önceki günün çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin son bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Sare'nin isteme gecesine imam getiren Ferman'ın niyeti ortaya çıktı. Herkes toplanmışken genç adam Efsane ile imam nikahı kıymak ister.
SİLAHLA EVE GİRDİ!
O sırada Ozan'a evdeki güvenlik kamerasının görüntülerini kesildiği bilgisi gelir. Şüphelenen Ozan, eve doğru yola çıkar. Mahir ve Canfeza evde zorla tutulan Gökçe'yi kurtarmak ister. Ozan ise elinde silahla eve girer.