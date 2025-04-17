Başka Bir Günün final bölümünde Serdar büyük çıkmazda!

"Başka Bir Gün", bu akşam final bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Dizinin final bölüm konusu kısaca şöyle; Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır.



Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır. Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN