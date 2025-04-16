Bir Gece Masalı 29. bölüm nefes kesti: Mahir ve Canfeza tehlikede!

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Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: atv 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Ozan'ın planı tutmadı. Canfeza'yı podyumdan zorla indiren Mahir, ona abisi ile Raşit'in bağlantısını anlatınca ikili sorunlarını Urfalı ve Şehrazat gibi çözerler. Güçlerini birleştiren ikili Ozan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ferman ile Efsane'nin çocukları için yaptığı cinsiyet partisini Asaf Bey basar. Mahir ve Canfeza sorunlarını birlikte aşarken ikili uzun zaman sonra ilk kez romantik anlar yaşarlar.