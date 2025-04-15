Canfeza ve Mahir’in masalsı aşkı ekrana kilitleyecek!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan dizi izleyenleri yine ekrana kilitleyecek. Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler.



Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir. Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır.

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