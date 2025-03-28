Başka Bir Gün 9. Bölümüyle nefes kesti! Yaman Deniz ve Can’ı kaçırdı!

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YAMAN DENİZ VE CAN'I KAÇIRIP ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Serdar, Zülfü'nün ofisini basıp ondan hesap sordu. Bu esnada Nehir de Naciye'den gün içinde evlerinin önüne Yaman'ın geldiğini öğrenenince bu kez oklar Yaman'ı gösterdi. Serdar, Aytunç ve Zülfü ile beraber Yaman'la konuşmak için anneannesinin evine gittiler. Deniz'in kaçırıldığı saatlerde anneannesinin evinde olduğunu söyleyen Yaman'ın aslında bir planı olduğu ortaya çıktı. Zülfü Yaman'ı kandırıp Deniz ve Can'ı sakladığı eve onunla beraber gitti. Onları öldürmek isteyen Yaman'a Zülfü bir ders vermek istedi. Bu esnada eve Tuna geldi ve elinde bıçak olan Yaman'ı engellemeye çalışırken yere düştükleri esnada Tuna Yaman'ı istemeden bıçakladı.

MELİKE TAŞIYICI ANNELİĞİ BU KEZ FARKLI BİR ŞARTLA KABUL ETTİ

Oya ve Aytunç'a taşıyıcı anneliği yapamayacağını söyleyen Özlem'in evine Aytunç bir çekle gitti ve bu çeki Oya'nın Melike'ye karşılıksız olarak oğlu için gönderdiğini söyledi. Bu durum karşısında bir karar veren Melike çeki bozdurup üçü içi uçak bileti aldı ve kalan parayı da Oya'ya geri verdi. Taşıyıcı anneliği para için değil de Oya'yı mutlu edebilmek için yapacağını söyleyen Melike'nin sözleri Oya'yı duygulandırdı.