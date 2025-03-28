Başka Bir Gün 9. Bölümüyle nefes kesti! Yaman Deniz ve Can’ı kaçırdı!

Kaynak: atv
YAMAN DENİZ VE CAN'I KAÇIRIP ÖLDÜRMEK İSTEDİ
Serdar, Zülfü'nün ofisini basıp ondan hesap sordu. Bu esnada Nehir de Naciye'den gün içinde evlerinin önüne Yaman'ın geldiğini öğrenenince bu kez oklar Yaman'ı gösterdi. Serdar, Aytunç ve Zülfü ile beraber Yaman'la konuşmak için anneannesinin evine gittiler. Deniz'in kaçırıldığı saatlerde anneannesinin evinde olduğunu söyleyen Yaman'ın aslında bir planı olduğu ortaya çıktı. Zülfü Yaman'ı kandırıp Deniz ve Can'ı sakladığı eve onunla beraber gitti. Onları öldürmek isteyen Yaman'a Zülfü bir ders vermek istedi. Bu esnada eve Tuna geldi ve elinde bıçak olan Yaman'ı engellemeye çalışırken yere düştükleri esnada Tuna Yaman'ı istemeden bıçakladı.
MELİKE TAŞIYICI ANNELİĞİ BU KEZ FARKLI BİR ŞARTLA KABUL ETTİ
Oya ve Aytunç'a taşıyıcı anneliği yapamayacağını söyleyen Özlem'in evine Aytunç bir çekle gitti ve bu çeki Oya'nın Melike'ye karşılıksız olarak oğlu için gönderdiğini söyledi. Bu durum karşısında bir karar veren Melike çeki bozdurup üçü içi uçak bileti aldı ve kalan parayı da Oya'ya geri verdi. Taşıyıcı anneliği para için değil de Oya'yı mutlu edebilmek için yapacağını söyleyen Melike'nin sözleri Oya'yı duygulandırdı.
Kaynak: atv
KIZIMIZI KAÇIRAN ADAMIN AVUKATI MI OLACAKSIN?
Nehir'i karşısına alıp artık eve döndüğünü ve Nehir'in avukatlık yapmasını istemediğini söyleyen Serdar'a Nehir sert şekilde karşı çıktı. Tuna'yı nezarette görmeye giden Nehir onun avukatı olacağını söyledi. Nehir'in kendisini dinlememesine sinirlenen Serdar'dan yeni bir hamle geldi. Zülfü, Nehir ile konuşmak için ofise geldiği esnada toplantı odasına Serdar ve Deniz de geldi. Serdar ofis olarak Zülfü'lerin davasını aldıklarını söylerken Deniz'in de Tuna'nın Yaman'ı öldürmek istediğine şahitlik edeceğini söylemesi Nehir'i şok etti.
Kaynak: atv
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alırken bu hafta diziye Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun konuk olarak dahil oldu.
Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de!