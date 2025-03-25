Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Peygamber Efendimizin zekat anlayışı nasıl bir toplumsal dayanışma sağlar

Nihat Hatipoğlu'nun programında konuklar arasından Cumhur "Peygamber Efendimizin zekat anlayışı nasıl bir toplumsal dayanışma sağlar?" diye sordu. Hatipoğlu, "Zekat malda kazandığımız alın terimize karşılık ihtiyaç sahiplerine vermemiz gereken haktır.



Hz. Peygamber istiyor ki kişiler kendi gönüllerinden karşısındakini de rencide etmeden onu üzmeden, utandırmadan kendi kazancından belirli bir kısmı ihtiyaç sahiplerine versin. Böylece bu da sosyal dayanışmayı sağlar en azından sermayenin temiz kazanılmasını sağlar. Zekatı alan da ona dua etmiş olur. Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz" diyerek yanıtladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN