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"Zembilli”nin yeni bölümünde ortalık yine karışacak!

ATV'nin sevilen dizisi "Zembilli” yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de. Dizinin yeni bölümünde ortalık yine karışacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
Zembillinin yeni bölümünde ortalık yine karışacak!

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"Zembilli"nin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır.

Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer. Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez. Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur.

EVİ SU BASIYOR!
Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler. Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.

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