Kuruluş Osman 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu topraklarda ittifak istersen ittifak, cenk istersen cenk vardır!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Kaynak: atv SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Dizinin 183. bölümünde; Türk yurdunda Moğol baskısını sonlandırmak ve Ulugan'ın nöker ordusunu yok ederek obasını geri almak için harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinden Ayaz Bey'e haber göndererek görüşmek istediğini bildirir. Olcayto Han tarafından gönderilen Moğol nökerleri, Ulugan'ın ordusuna katılmak üzere yürüyüşe geçtikleri sırada, Osman Bey ve Ayaz Bey'in uçan ateşlerle düzenlediği baskınla bozguna uğrar.

Kaynak: atv Öfkeden deliye dönen Ulugan, "Nökerlerimin hesabını vereceksin! Hâlâ sayıca üstün olan biziz!" diyerek Osman Bey'i tehdit eder. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Siz çoksunuz ama biz Türk'üz!" Halime'nin (Poena) elinde tuttuğu ilaç şişesini gören Alaeddin Bey, şişenin içindeki ilacın kime ait olduğunu anlamaya çalışırken, Holofira'nın şişenin üzerindeki damganın Şifacı Martin'e ait olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey, "Bu bizi Sofia'ya götürecek anahtar olabilir." diyerek Bala Hatun ve evlatlarına Martin'in köyüne gitmeleri gerektiğini belirtir.