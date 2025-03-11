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Kuruluş Osman 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu topraklarda ittifak istersen ittifak, cenk istersen cenk vardır!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran ikinci tanıtıma Osman Bey’in “Bu topraklarda ittifak istersen ittifak, cenk istersen cenk vardır!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 10:37 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 10:37
Kuruluş Osman 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu topraklarda ittifak istersen ittifak, cenk istersen cenk vardır!

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Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 184. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 183. bölümünde; Türk yurdunda Moğol baskısını sonlandırmak ve Ulugan'ın nöker ordusunu yok ederek obasını geri almak için harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinden Ayaz Bey'e haber göndererek görüşmek istediğini bildirir.

Olcayto Han tarafından gönderilen Moğol nökerleri, Ulugan'ın ordusuna katılmak üzere yürüyüşe geçtikleri sırada, Osman Bey ve Ayaz Bey'in uçan ateşlerle düzenlediği baskınla bozguna uğrar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öfkeden deliye dönen Ulugan, "Nökerlerimin hesabını vereceksin! Hâlâ sayıca üstün olan biziz!" diyerek Osman Bey'i tehdit eder. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Siz çoksunuz ama biz Türk'üz!"

Halime'nin (Poena) elinde tuttuğu ilaç şişesini gören Alaeddin Bey, şişenin içindeki ilacın kime ait olduğunu anlamaya çalışırken, Holofira'nın şişenin üzerindeki damganın Şifacı Martin'e ait olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey, "Bu bizi Sofia'ya götürecek anahtar olabilir." diyerek Bala Hatun ve evlatlarına Martin'in köyüne gitmeleri gerektiğini belirtir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kılık değiştirerek Şifacı Martin'in köyüne giden Bala Hatun ve evlatları, Martin'in dükkanına girerek buldukları şişenin ona ait olup olmadığını sorar.

Bala Hatun ve evlatları dükkandan ayrılarak Martin'i uzaktan izlemeye devam eder. Çok geçmeden Şifacı Martin'in gizlice Sofia'ya haber gönderdiğine şahit olan Bala Hatun ve evlatları, haberi götüren askeri etkisiz hale getirerek Sofia'yı tuzağa düşürmeyi başarır. Sofia'yı iple bağlayan Bala Hatun, kızının yerini öğrenmek ve intikamını almak için onu gizli obaya götürür.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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