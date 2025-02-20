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"Bir Gece Masalı"nın yeni bölümü geceye damga vurdu!

Bir Gece Masalı”, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza romantik bir gün geçirmek isteğiyle gittikleri yerde Boris ve Selim’in tuzağına düştüler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Bir Gece Masalının yeni bölümü geceye damga vurdu!

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    "Bir Gece Masalı"nın önceki gün yayınlanan bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Taksicilik yapmaya başlayan Ferman, Sevde'ye yakalandı. Memleketten sevgililer günü sürprizi için döndüğü yalanını söyledi ama Sevde inanmadı ve Ferman'ın peşine dedektif taktı.

    Hem Mahir'in doğum günü hem de sevgililer günü için ikili sonunda yalnız kalmayı başardı. Gözlerden uzak kalan ikili nihayet baş başa romantik bir gece geçirdi. Ancak Boris ve Selim'in başka planları vardı.Savaş, Canfeza'yı Mahir yokken kaçırdı ve Boris'in yanına getirdi. Ferman ise yanlış müşteriyi aldı ve bıçaklandı.

    BASKIN DÜZENLENDİ
    Telefonundan Canfeza'yı takip eden Mahir, tuzağı bilmeden onu kurtarmaya çalıştı. Telefonun şarjı bittiği için Kürşat onu uyaramadı. Kürşat'ın evine ise narkotik baskın düzenlendi ve sakladıkları malları bulundu.

    Raşit'in, babasının ölüm emrini verdiği itiraf etmesi üzerine Mahir çok öfkelendi ve Raşit'in yaptığı teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Selim, Canfeza'yı alıp götürdü. Selim'i durdurmak isteyen Savaş, kendi kazdığı kuyuya düşüp, vuruldu. Etkisiz hale getirilen Mahir buna engel olamadı ve tabutun içinde canlı canlı gömüldü.

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    Bir Gece Masalı 22. bölüm'de neler yaşandı? Tabuta konulup gömülen Mahir kurtulabilecek mi?
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