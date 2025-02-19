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Başka Bir Gün 4. bölümden ipuçları: Serdar katil mi?

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv’de. Peki başrollerinde Berkay Ateş, Salih Bademci ve Ezgi Mola’nın yer aldığı Başka Bir Gün’ün 4. bölümünde neler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:16
Başka Bir Gün 4. bölümden ipuçları: Serdar katil mi?

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    Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur.

    Başka Bir Gün 4. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…

    Başka Bir Gün 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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