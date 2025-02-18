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Kuruluş Osman 181. bölümden ipuçları: Osman Bey artık sadece Bala’sının intikamı için yaşayacak!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 181’inci bölümüyle 19 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 181. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:35
Kuruluş Osman 181. bölümden ipuçları: Osman Bey artık sadece Bala’sının intikamı için yaşayacak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçtiğimiz bölüm finalinde Begüm Hatun tarafından Bala Hatun'un yakılarak şehit edilmesi seyirciyi büyük bir merak içinde bırakırken 181'inci bölüm fragmanları on milyonlarca izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

    Kuruluş Osman 181. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    OSMAN BEY'İN YASLANDIĞI DAĞ YIKILDI

    Osman Bey'in yaslandığı dağ yıkılmıştır. Bala Hatun'un haince şehit düşürülmesi Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntüye boğar. Büyük bir intikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    OSMAN BEY, BEGÜM VE İLBAY'IN PEŞİNDE

    Osman Bey kulübeyi yakanın Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Osman Bey gazabıyla Begüm ve İlbay'ın üzerine çökecektir. Peşlerine düşer. Begüm Hatun ve İlbay Osman Bey'in elinden ve gazabından kurtulabilecekler mi?

    BALA HATUN'UN ŞEHADETİ KAYILARIN KALBİNE KOR GİBİ DÜŞTÜ

    Bala Hatun'un şehadeti Söğüt'ün kalbine bir kor düşürür. Bala Hatun'un evlatları ve Kayı ahalisi yasa boğulur. Ana acısıyla yüreği kavrulan, Alaeddin, Fatma ve Orhan bu acıyla nasıl baş edecektir?

    Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle!

    OSMAN BEY, BALA HATUN'UN DEFNİNİ DURDURDU

    Söğüt'te Bala Hatun'un defni için hazırlıklar başlamıştır. Osman Bey bir anda gelip hazırlıkları durdurur. Bala Hatun'u Söğüt'e değil, Kayı obasına defnedeceklerdir. Bala Hatun evladı Halime'nin yanına gömülene dek Osman Bey ve ahalisi ne gülecek ne de duracaktır.

    KAYI OBASI'NI GERİ ALMAK İÇİN KİMLER ŞEHİT OLACAK?

    Yüreği yangın yeri olan Osman Bey, obayı geri almak için hazırlıklara başlar.

    Ulugan ve İlbay Osman Bey'i püskürtmek için nasıl bir oyun kuracaklardır? Osman Bey, sayıca kendilerinden çok üstün olan Ulugan'lara karşı ellerindeki bütün imkanları seferber eder. Kayı obasını geri almak için canlarını ortaya koyan Osman Bey ve ordusunu bekleyen büyük tehlike nedir? Bu uğurda kimler şehit düşecektir? Osman Bey, Begüm ve İlbay hainini orada öldürebilecek midir? Obayı geri alıp Bala'sını Halime'nin yanına defnedebilecek midir?

    Kaynak: atvKaynak: atv

    POENA GEÇMİŞİNİ HATIRIYACAK MI?

    Öte yandan bütün bu olanlara şahit olan Poena geçmişine dair bir şeyler hatırlayacak mıdır? Kayı'ları tanıdıkça aklı ve kalbi karışan Poena ne yapacaktır?

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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