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"Kardelenler" yükselişe geçti! 3'üncü bölümüyle izleyiciden tam not aldı

Yapımını NGM’nin üstlendiği ‘Kardelenler’in duygu yüklü 3. bölümü dün akşam atv’de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz Ailesi’nin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Kardelenler yükselişe geçti! 3’üncü bölümüyle izleyiciden tam not aldı

İÇİNDEKİLER

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    Dizinin bu haftaki bölümünde, Gizem'in cevap kağıtlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Aysel ve Ferit okula burslu girmeyi başarsalar da okulun zengin öğrencileri ile aralarında özellikle de Gizem ve Levent, iki kardeşin sınıflarına gelişinden rahatsız olurlar.

    Yankı'nın Aysel'e ilgisi Gizem'i kıskançlık krizine sokar. Levent ise Ferit'e sulu bir şaka hazırlar ama kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Yangında fenalaşan Fatoş, taburcu olur ancak dükkanın tadilatı için para gerekir. İki kardeş seyyar satıcılığa başlarlar. Çınar, eve taşınmak için kutu katlama işine girer. Bütün aile kutu katlarlar. Çınar, Koray'ın Menekşe'yi aldattığını öğrenir.

    Ancak Koray, kolyeyi Raci'nin aldığı yalanını söyler. Çınar abisinden hesap sormaya gider. Fakat Koray, Raci ile anlaşır. Dükkan için 500 bin tadilat vermesi karşılığında Raci suçu kendi üzerine alacaktır. Çınar abisi ile tartışırken Gülcan her şeyi duyar. Raci'nin kendisini aldattığına inanır. Hicran ile Arif ev bakmaya giderler.

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