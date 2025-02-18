"Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle nefes kesecek: Mahir ve Canfeza’ya kötü sürpriz!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle ekranda olacak. Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de Sevgililer Günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder.



Öte yandan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord. Mahir ve Canfeza ise kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için dağ evine gidecektir. Ancak o gece; karanlık bir sabaha gebedir.

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