ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylannın afişi yayınlandı! Tanıtımlarıyla şimdiden ilgi odağı oldu

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı hikayesini konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, hikayesini Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.



Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Sustalı Ceylan'ın oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.



Dizinin ilk tanıtımlarının ardından yayınlanan afiş, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Etkileyici karakter duruşlarıyla dikkat çeken afiş, Sustalı Ceylan'ın heyecan dolu dünyasına dair ipuçları veriyor.

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