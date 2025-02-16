Eylül Tumbar ve Yiğit Bilal Koçak, Biz Bize programına konuk oldu!

Eylül Tumbar ve Yiğit Bilal Koçak, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.

Tumbar, "Oyuncu olmayan biriyle anlaşmak zor. O yüzden erkek arkadaşım Enes Koçak beni çok iyi anlıyor, bende onu... Enes'le aynı projedeyken iyi vakit geçiriyorduk, set olmadığı zamanlarda da birbirimizi görmek istiyorduk. Sonra iş arkadaşlığı ilişkiye dönüştü" dedi.

"YARDIM ALIRIM"

Yiğit Bilal Koçak, ise "Lizge Cömert ile Kardeşlerim'de 3 sene birlikte çalıştık, son sezonda ilişkiye başlamıştık. Doğal sürecinde ilerledi her şey... Lizge gerçek yorum yapar, onun fikirlerine çok önem veririm. Kıyafetlerim konusunda da ondan yardım alırım" ifadelerini kullandı.