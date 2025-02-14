Kuruluş Osman’ın yeni bölümü geceye damga vurdu!

Kuruluş Osman', atv ekranındaki 180'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi, reytinglerin Tüm Kişiler kategorisi'nde %7,66 reyting, %18,21 izlenme payı AB kategorisinde %5,65 reyting %14,29 izlenme payı 20+ABC1 kategorisi'nde ise %7,68 reyting %17,71 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

Dizinin yayınlanan son bölümüne şu olaylar damga vurdu; Osman Bey, Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar. Osman Bey ve Alplerinin gizlice sızmaları, Moğolları hazırlıksız olarak yakalarken Moğol nökerleri birer birer etkisiz hale getirildi. Nökerler ağır kayıp verirken Alplerle birleşen Söğüt ahalisi şehirlerini Moğollardan geri aldılar.