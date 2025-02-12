Can Borcu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Rüzgar mı vurdu babamı?

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Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu'nun 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Can Borcu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Kaynak: atv SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

Kaynak: atv Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır. Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.