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Can Borcu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Rüzgar mı vurdu babamı?

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete ve Mine Tugay’ın başrollerinde yer aldığı Can Borcu’nun 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Rüzgar mı vurdu babamı?” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 9. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:59
Can Borcu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Rüzgar mı vurdu babamı?

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    Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu'nun 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

    Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

    Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir. Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez. Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

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