Bir Gece Masalı 21. bölümde neler yaşandı? Selim’in tuzağı Mahir’i şok etti!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir, yalan söylediğini anladığı Canfeza'yı takip etti. Gittiği yerde Canfeza ile Selim'i görünce şok oldu.
21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İnci, Canfeza, Gülizar ve Efsane'nin nezarethaneye atılıp bir de bunun haber olmasını sağlar. Asaf Bey Konağı'nda bu olayın duyulması büyük krize sebep olur.
Kaynak: atv
Selim, Mahir'le yaptığı telefon görüşmesinde Canfeza'yı unutmadığını onunla yemek yiyeceklerini söyler. Mahir, Canfeza'yı koruyabilmek için dükkana kamera takar.
Kaynak: atv
Yatak odalarında büyü bulan Mahir ile Canfeza, Afet Hanım'ın onları ayırmak için yaptığını düşünürken, muskayı Süreyya'nın ikisini yakınlaştırmak için yaptırdığı ortaya çıkar. Muskanın içindeki yazıları okuyan Mahir, evdeki kadınların dolandırıldığını anlar ve yalancı hocanın peşine düşer. Canfeza ile bir oyun kurarlar ve operasyonda kadını yakalatır.
Sevde ise Efsane'nin ultrasonunu bulur. Evdeki hamilenin kim olduğunun peşine düşer.
Gülizar bir daha görüşmeyeceklerini söylemek üzere Kürşat ile buluşmaya gider. Mahir, dedesi ile dükkân yüzünden gerilir, aralarındaki konuşmayı ise Canfeza duyar. Asaf Bey, oğlu Ferman'ın Efsane için 2 Milyon ödediğini öğrenir.