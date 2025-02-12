Bir Gece Masalı 21. bölümde neler yaşandı? Selim’in tuzağı Mahir’i şok etti!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir, yalan söylediğini anladığı Canfeza'yı takip etti. Gittiği yerde Canfeza ile Selim'i görünce şok oldu.

21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İnci, Canfeza, Gülizar ve Efsane'nin nezarethaneye atılıp bir de bunun haber olmasını sağlar. Asaf Bey Konağı'nda bu olayın duyulması büyük krize sebep olur.