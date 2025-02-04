Kuruluş Osman 179. bölüm nefes kesecek: Osman Bey Lucas’ın cezasını kesiyor!

Osman Bey, yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçerken Lucas'ın cezasını kesecek. Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken Begüm Hatun intikam için harekete geçecek.

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır? Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey'den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?

(Kaynak: atv)

BEGÜM HATUN'UN İNTİKAM PLANI?

Osman Bey'lerle bir hareket edecek olan Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken öte yandan Begüm'ün düşmanlığını üzerlerine çekmişlerdir. Begüm Hatun, Bala Hatun'dan intikam almak için nasıl bir yol izleyecektir?

YUSUF ŞEHİT Mİ OLUYOR?

Yusuf ve alplar Lucas'ın eline düşer. Lucas, Osman Bey'in ve ahalisinin diriliş umutlarını söndürüp gözdağı vermek için Yusuf'u bütün Türklerin önünde arenada idam etmek ister. Bunun haberini alan Osman Bey Yusuf'ları kurtarmak için harekete geçer. Lucas'ın planlarını suya düşürmeyi hedefleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracaktır? Yusuf şehit mi oluyor?