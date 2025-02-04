PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

atv'nin yeni dizisi "Kardelenler" ekrana kilitledi! Sosyal medyada büyük ilgi

‘Kardelenler’ dizisi önceki akşam atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyan Kardelenler izleyicilerin beğenisini topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
atv’nin yeni dizisi Kardelenler ekrana kilitledi! Sosyal medyada büyük ilgi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kardelenler'in ilk bölümünde şunlar yaşandı; Korkmaz ailesi, 10 yıl sonra aile yemeğinde bir araya gelir. Ancak yemek beklenen aile kavuşması sıcaklığında geçmez. Önce gelinler birbirine laf sokar. Hicran'ın kızı Menekşe ile mutfaktaki konuşmasına kulak misafiri olan eşi Koray tatsızlık çıkartır. Raci 5 Milyon borcu yüzünden tehdit edildiğini söyleyip, Koray'dan borç ister.

    ORTALIK KARIŞTI!
    Kardeşler birbirlerine olan nefretlerini kusarlar baba Arif ise fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Hicran torunları Ferit ev Aysel'e sahip çıkar ancak olaylar beklemedik bir şekilde gerçekleşir. Babasını hastaneye yetiştirirken Onur kaza yapar ve olay yerinde eşi ile hayatlarını kaybederler. Bu durumu fırsat bilen Raci borcuna karşılık annesine evi sattırıp parayı alır. Ancak annesine ve yeğenlerine sahip çıkmaz. Annesini huzur evine Aysel ve Ferit ise yetimhaneye yerleştirirler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’da kritik görüşmeler! Başkan Erdoğan önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı daha sonra ise Steinmeier’ı kabul edecek
    Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı
    Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
    Memura-emekliye kazanç rehberi: İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek?
    FETÖ bağlantılı provokatör Cemil Çiçek’e soruşturma
    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen’in terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı
    Lider Antep’te hata yapmadı! Gaziantep FK - Galatasaray 0-1 | MAÇ SONUCU
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar hakkında flaş gelişme!
    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
    Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum
    Kripto kapanı: Trump’ın coini binlerce yatırımcıyı vurdu!
    DEM Partili Siirt Belediyesi’nde usulsüz işe alım skandalı: 35 kişinin sözleşmesi feshedildi
    Yenidoğan Çetesi’nin iki numarasıydı... İlker Gönen vakasından Cem Garipoğlu çıkarma çabası! Avukata urgan soruşturması
    Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!
    Ekrem’e deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı
    MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM! Temmuz maaşları için ilk ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? Memur ve SSK ve Bağ-Kurluya zamlı aylık hesaplaması
    Misak-ı Milli korkusuna kapılan PYD İsrail’e yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: Suriye’de bize yardım edin