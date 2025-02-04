atv'nin yeni dizisi "Kardelenler" ekrana kilitledi! Sosyal medyada büyük ilgi

Kardelenler'in ilk bölümünde şunlar yaşandı; Korkmaz ailesi, 10 yıl sonra aile yemeğinde bir araya gelir. Ancak yemek beklenen aile kavuşması sıcaklığında geçmez. Önce gelinler birbirine laf sokar. Hicran'ın kızı Menekşe ile mutfaktaki konuşmasına kulak misafiri olan eşi Koray tatsızlık çıkartır. Raci 5 Milyon borcu yüzünden tehdit edildiğini söyleyip, Koray'dan borç ister.

ORTALIK KARIŞTI!

Kardeşler birbirlerine olan nefretlerini kusarlar baba Arif ise fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Hicran torunları Ferit ev Aysel'e sahip çıkar ancak olaylar beklemedik bir şekilde gerçekleşir. Babasını hastaneye yetiştirirken Onur kaza yapar ve olay yerinde eşi ile hayatlarını kaybederler. Bu durumu fırsat bilen Raci borcuna karşılık annesine evi sattırıp parayı alır. Ancak annesine ve yeğenlerine sahip çıkmaz. Annesini huzur evine Aysel ve Ferit ise yetimhaneye yerleştirirler.