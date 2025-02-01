atv’nin merakla beklenen dizisi ’Başka Bir Gün’ün ilk bölümü seyirciden tam not aldı!

Merakla beklenen 'Başka Bir Gün' dizisi önceki gün atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı dizi izleyicilerin büyük beğenisi topladı.

Dizinin ilk bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Nehir'in Serdar ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile düzeni, Serdar'ın bir sabah hiçbir sebep yokken aniden ortadan kaybolmasıyla altüst oldu.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Çocuklarıyla ilgilenmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir, Serdar'ın gidişiyle kendini onun davalarına girerken buldu. Nehir bir tarafta sürekli kendisini suçlayan Serdar'ın ailesi diğer tarafta çocuklarıyla hayatına devam etmeye çabaladı.