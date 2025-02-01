PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

atv'nin merakla beklenen dizisi 'Başka Bir Gün'ün ilk bölümü seyirciden tam not aldı!

Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş gibi yıldız isimleri bir araya getiren 'Başka Bir Gün' dizisi, atv ekranlarında izleyicilerle buluştu ve büyük beğeni topladı. Dizi, dinamik ve gizemli hikayesiyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
atv’nin merakla beklenen dizisi ’Başka Bir Gün’ün ilk bölümü seyirciden tam not aldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Merakla beklenen 'Başka Bir Gün' dizisi önceki gün atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı dizi izleyicilerin büyük beğenisi topladı.

    Dizinin ilk bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Nehir'in Serdar ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile düzeni, Serdar'ın bir sabah hiçbir sebep yokken aniden ortadan kaybolmasıyla altüst oldu.

    SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE
    Çocuklarıyla ilgilenmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir, Serdar'ın gidişiyle kendini onun davalarına girerken buldu. Nehir bir tarafta sürekli kendisini suçlayan Serdar'ın ailesi diğer tarafta çocuklarıyla hayatına devam etmeye çabaladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?
    Kardelenler
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    CHP yandaşı Can Ataklı’dan 15 Temmuz’da halka ateş açılmadı yalanı
    BMGK’nın Kıbrıs kararına Türkiye’den sert tepki: Raf ömrü tükendi
    Trump’tan LGBT’ye bir yumruk daha: Cinsiyet farklılığını ifade eden zamirler kullanılmayacak
    Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı
    RTÜK’ten Halk TV’deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! İstihbaratttan Rusya-Ukrayna raporu
    Yapay zeka siyasi tezgah: DeepSeek Tiananmen Meydanı’ndan ve ChatGPT Gazze’den patladı!
    Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Zembilli’nin gözü kara delikanlısı Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un sevgilisi bakın kim! Meğer Kırgın Çiçekler’in güzeller güzeliyle...