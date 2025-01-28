Edip Tepeli Kardelenler’e dair heyecanını paylaştı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Kardelenler'in başarılı oyuncusu Edip Tepeli, rolüne ve proje dair heyecanını paylaştı.

Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Her aile sırdır. Bayram gibi başlıyor bizim hikaye. Bütün ailenin bir araya geldiği… Anna Karenina'nın açılış cümlesi hatırımda kaldığı kadarıyla: "Mutlu aileler, birbirine benzer ama mutsuz ailelerin, kendilerine has bir karakteri vardır." Bireysel olarak kendilerini muhtemelen mutsuz olarak tanımlamayacak karakterlerin, hayalimizdeki aileye nasıl uyumlanamadıklarını anlatan, sır gibi ama hepimizin de bildiği bir hikaye bu"

Edip Tepeli | Kaynak: atv

Tepeli karakteri Kahraman hakkında ise şöyle konuştu: "Karakteri yargılamamak, oyuncu için olmazsa olmazdır. Yine de "ben olsam böyle yapmazdım" aklınızdan çıkmaz, çünkü rol çıkar, can çıkmaz. Ben, Kahraman'ı oynarken çok yaşıyorum bu anları. Kalbinin de temizliğini hep hissediyorum bir taraftan. Manipülasyona çok açık bir adam. Bu derede akmak benlik değil. Ağzımı sulandırıyor yaşayacağı hikayenin, dönüşümün benim süzgecimden geçecek olması. Heyecanlanıyorum"

Karakteriyle arasındaki benzerlikleri ve setteki ortama dair ise şu açıklamayı yaptı; "Ben her insanda, insanlığın bütün hallerinin var olduğuna inanırım. Dolayısıyla Kahraman'la Edip aynı refleksleri göstermezler ama aynıdırlar. Sorunun içinde "ekip" kelimesinin geçmesi, beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Bunun bir ekip işi olduğunun bilinmesi, fark edilmesi çok kıymetli. Oyunculuk, biraz kompozisyon becerisidir. Nereye varacağınızı bilir, ona hizmet edersiniz. Ama yalnız değilsiniz. Çok hazırlık yapmak, bazen ekip arkadaşınızın alanına girmekle sonuçlanır. Benim bu işte elimi en rahatlatan şeylerden biri de herkesin ekipçi olması oldu. Serkan Birinci de bize bu imkanı sağlıyor. Çok uyumlu çalışıyoruz. Birbirimizin alanına girmeden, herkesin, kendi kompozisyonunu var etmesi için birbirimize alan açıyoruz. Oynadığım karakter için ilhamımı da kimden aldığımı söylersem, yakın bir akrabama ayıp etmiş olurum. Bana kalsın ama var öyle biri"

Yayın günü sabırsızlıkla bekleyen izleyicilere ise şu mesajı verdi; "İzleyin. Her yere gidebilir. Biz hikayeyi bilen insanlar olarak bu kadar merak içindeysek, sizin izlerken neler yaşayabileceğinizi tahmin bile edemiyorum"