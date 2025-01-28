Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben senin oyun oynayabileceğin biri değilim”

Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

(Kaynak: atv)

Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır. Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.