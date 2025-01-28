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Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben senin oyun oynayabileceğin biri değilim”

Cumartesi akşamları atv’de izleyici ile buluşan Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Mehmet’in “Ben senin oyun oynayabileceğin biri değilim” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 7. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 14:02
Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben senin oyun oynayabileceğin biri değilim

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    atv'nin sevilen dizilerinden Can Borcu'nun 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır. Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrenen Emel'in bu bilgiyi nasıl kullanacağı ise merak konusudur.

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