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Handan'ın zor kararı! atv'nin sevilen dizis Can Borcu yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

"Can Borcu" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de izleyiciler ile buluşacak. İşte yeni bölümün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Handan’ın zor kararı! atv’nin sevilen dizis Can Borcu yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

İÇİNDEKİLER

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    "Can Borcu"nun yeni bölüm konusu şöyle; Handan, Mehmet'in itirafı sonrası çok öfkelenir. Her ne kadar kocasının intihar etmiş olabileceğini düşünmüş olsa da Mehmet'in bunca zaman bu bilgiyi saklayıp, ailesiyle yakınlık kurmasını kaldıramaz. O öfke ve sinirle Mehmet'i ihbar etmek için karakola gider. Ama, çocuklarının bu olaydan kötü etkileneceğini düşünerek son anda vazgeçer.

    İŞLER KARIŞIYOR
    Mehmet'in okul ücretlerini ödediğini öğrenen Defne bu bilgiyi ablasıyla paylaşınca Yasemin bu duruma çok kızar ve hesap sormak için Mehmet'in şirketine gider. Ama işler çok farklı yönde gelişir. Aynı zamanda Çınar'ın Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenmesi Yasemin'in şaşkınlığını bir kat daha arttıracaktır.

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