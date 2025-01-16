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Zembilli 3. bölümden ipuçları: Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan “Zembilli” üçüncü bölümüyle nefes kesecek. Peki atv’de izleyici ile buluşan Zembilli’nin yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:59 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:59
Zembilli 3. bölümden ipuçları: Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir. Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir. Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder. Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    OYUNCU KADROSU

    Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

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