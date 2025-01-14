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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 14 OCAK 2025 ATV

İhaneti yüzünden 55 kilodan 35 kiloya düştü! Hatice’nin kocası Tolga ve onun sevgilisi Elif bugün stüdyoda olacak! Şerife kız kardeşinin kocası Ferdi’yi elinden aldı mı? İddiaların odağındaki Ferdi canlı yayında olacak! Arzu gerçekten aylardır sokaklarda mı kaldı? Arzu, kocası ve ailesinden neyi gizliyor? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:15
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 14 OCAK 2025 ATV

İÇİNDEKİLER

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    ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

    Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

    İhaneti yüzünden 55 kilodan 35 kiloya düştü! Hatice'nin kocası Tolga ve onun sevgilisi Elif bugün stüdyoda olacak!

    Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

    Şerife kız kardeşinin kocası Ferdi'yi elinden aldı mı? İddiaların odağındaki Ferdi canlı yayında olacak!

    Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

    Arzu gerçekten aylardır sokaklarda mı kaldı? Arzu, kocası ve ailesinden neyi gizliyor?

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