Hangisi tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği hayvanat bahçesi etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde, yarışmacıya sorulan yüksek ödüllü soru heyecan yarattı. 50 bin ila 300 bin TL değerindeki bu soru, ekran başındakiler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

HANGİSİ TARİHİNDE İNSANLARIN BAZEN KAFESLER İÇERİSİNDE SERGİLENDİĞİ HAYVANAT BAHÇESİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENEN ÜLKELERDEN DEĞİLDİR?

A- PORTEKİZ, İSPANYA, İTALYA

B- ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA

C- BİRLEŞİK KRALLIK, NORVEÇ, DANİMARKA

D- ROMANYA ARNAVUTLUK BULAGARİSTAN

CEVAP: D

Tarihsel olarak "insan sergileri" adı verilen bu tür etkinlikler, 19. ve 20. yüzyıllarda Batı Avrupa'nın sömürgeci ülkelerinde sıkça düzenlenmiştir. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık gibi ülkeler, sömürgecilik dönemlerinde egzotik sayılan insanları hayvanat bahçelerinde veya sergilerde teşhir etmişlerdir. Ancak Balkan ülkeleri (Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan) bu tür uygulamalarla bilinmez ve sömürgecilik geçmişleri olmaması nedeniyle bu listeye dahil edilmezler.