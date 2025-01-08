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Kuruluş Osman 177. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu devlet yıkılmayacak”

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman’ın 177. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Bu devlet yıkılmayacak” sözleri damga vurdu. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 177. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:40
Kuruluş Osman 177. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu devlet yıkılmayacak

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    atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 177. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    📣 Kuruluş Osman 177. bölüm 2. fragmanı yayında!

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    'Kuruluş Osman'ın 176. bölümünde; Osman Bey'in Oğlu Şehzade Orhan ve Boran Bey, Karacahisar Kalesi'ne sızan Moğol Altuga tarafından esir edildi. Moğollar Şehzade Orhan ve Boran Bey'e vahşice işkenceler yapıp zulmederken Komutan Ulugan'ın Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çaktığı sahne seyirciyi derinden sarstı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Kuruluş Osman'ın 176. Bölümünde Şehzade Orhan ve Alaeddin Beyler, Osman Bey tarafından Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirildi. Şehzade Orhan ve Boran Bey, Karacahisar Kalesi'ne dehlizlerinden sızan Cerkutay'ın kardeşi Altuga ve Moğollar tarafından esir edildi. Şehzade Orhan'ın esir düştüğü haberini alan Osman Bey, Bala Hatun yanlarında alplerle birlikte Orhan Bey'i kurtarmak için yola düştüler. Altuga, Şehzade Orhan ve Boran Bey'i ormandaki Moğollar tarafından kurulan karargâha getirdi, burada Şehzade Orhan ve Boran Bey Moğollar tarafından gaddarca işkence ve zulümlere maruz kaldılar. Moğol Komutan Ulugan iki direk arasına bağlanan Şehzade Orhan Bey'in eli ve parmaklarına çivi çaktı. Boran Bey ise Altuga'nın zorlamasıyla Şehzade Orhan'ın çektiği acıyı izlemek zorunda bırakıldı. Ulugan yaptığı işkencelerle Şehzade Orhan'ın direncini kırmaya çalıştı. Şehzade Orhan çektiği acılara rağmen dik durarak "Beni öldürmemek senin en büyük pişmanlığın olacak Ulugan" diyerek meydan okudu.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 176. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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