Türkiye Esra Erol izledi!

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Esra Erol'da Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,19 izlenme oranı ve %26,90 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

(Kaynak: atv) ESRA EROL'UN DÜNKÜ YAYININDA NELER OLDU? Mehmet Bey ve Kayıp Eşi Eşi Şermin Hanım'ın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet Bey, eşine ulaşabilmek için yayına katılmıştı. Şermin Karcı ise stüdyoya gelerek Mehmet Bey'in kendisine psikolojik baskı yaptığını, şiddete maruz kaldığını ve eve dönmeyeceğini söylemişti. Eşinin kendisi için karım çok zayıf, çirkin diyerek psikolojisini bozduğunu, fiziksel anlamda aynaya baktığında kendini beğenmediğini, eşinin davranışları yüzünden özgüvenini kaybettiğini söylemişti.