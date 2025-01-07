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Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı: “Baban bana mektup yazmış”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bir Gece Masalı’nın 18. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Heyecanı arttıran fragmana Süreyya’nın “Baban bana mektup yazmış” sözleri damga vurdu. İşte başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’in yer aldığı Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:59
Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı: Baban bana mektup yazmış

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    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 18. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu.

    Bir Gece Masalı 18.Bölüm Fragmanı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Bir Gece Masalı'nın 17. Bölümünde Neler Yaşandı?

    Canfeza'nın kafası karışıktır, şüpheleri ile ilgili Mahir ile bir türlü konuşma fırsatı bulamazlar. Efsane ile yakalanan Ferman, Efsane'nin de yardımıyla karısını atlatır. Mahir, Canfeza ile yakınlaşmak için evde korku filmi gecesi yapar. Onu korkutarak kendisine ilgi göstermesini sağlar. Ferman, yılbaşı partisi düzenlemeye karar verir. Bunu öğrenen Efsane de gerçeği karısına söylemekle tehdit ederek kendisini davet ettirir. Yeni yıl yemeğinde Ferman içeceklere alkol karıştırır. Herkes çakır keyif olur. Gülizar'ı orada unuturlar. Gülizar, Kürşat'ı arar ve konum atar. Yeni yıla onunla çorbacı da girerken Ceylan da Selim'in yanına gider.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mahir, geceyi Canfeza ile baş başa geçirmek için Galata Kulesi manzaralı ev tutar. İkili sonunda konuşmayı başarır ve Mahir yaşattığı her şey için özür diler. İkili arasında tüm buzlar erir. Eve gelen Süreyya, baş ucunda mektup bulur. Mektup ölen kocasındandır ve Canfeza'yı suçlamaktır. Mektuba inanan Süreyya kalp krizi geçirir ve hastaneye kaldırılır. Haberi alan Mahir ve Canfeza da hastaneye gelir. Annesini Mahir'e Canfeza'nın kim olduğunu bile bile onunla yaşamaya dayanamadığını eğer Canfeza ile olmaya devam edecekse onu ölüme terk etmesini söyler. Süreyya Anne'ye olanlardan dolayı babasını suçlayan Canfeza, Mahir'i arayan babasının telefonunu açar ve tüm öfkesini kusar. O sırada kontrolünü kaybeden Kürşat kaza yapar. Tüm bu acılara neden olan mektubu yazan ise Afet Hanım'dır.

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