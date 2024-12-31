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Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv’de!

atv’nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana geliyor. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği merakla beklenen Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye hazırlanıyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu’ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli’nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:03
Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv’de!

İÇİNDEKİLER

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    İlk bölümü 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizinin proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

    Zembilli kasabasında bir yanda genç yüreklerin hayatla mücadelesi sürerken diğer yanda aile büyüklerinin hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı tatlı atışmaları keyifli sahnelere sebep olacak.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Davud Harmancı (Kadim Yaşar): Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibidir. Herkesin saygı duyduğu, efendi, sözüne güvenilir, akıllı bir adamdır.

    Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu): Kadir ve Selvi'nin babasıdır. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adamdır. Refik'le her konuda yaptıkları ağız dalaşı 40 yıldır bitmemiştir. Ayakkabı tamircisidir.

    Refik Taşçı (Ruhi Sarı): Nuran, Gülnur ve Osman'ın babasıdır. Kasabanın en hali vakti yerinde insanıdır. Nalbur dükkanı vardır. Davud'un kahvesinde oturmak, Bekir'le tartışmak en zevk aldığı şeylerdir.

    İdris Selek (Murat Kılıç): Esma'nın babasıdır. Vicdanıyla karısının baskısı arasında kalan, biraz basiretsiz bir adamdır. O an kimin dediği aklına yatıyorsa, ona göre karar değiştirebilir.

    Halis Kozlu (Hilmi Özçelik): Adem'in babasıdır. Eski pehlivan, hevesi kursağında kalan, itibarına düşkün, sert bir adamdır. Duygularını göstermeyi beceremez.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    "Zembilli" ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv'de!

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