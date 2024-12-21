PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Korkunç kaza! Bir Gece Masalı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mahir’den uzak dur!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Korkunç trafik kazası fragmana damga vururken Canfeza’nın “Mahir’den uzak dur!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Gece Masalı 17. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:44 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:44
Korkunç kaza! Bir Gece Masalı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mahir’den uzak dur!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı'nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz'lara gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Akıldan Kalbe
    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada
    Suriyeli Türkmenlerde büyük sevinç: Müslümanların tek umudu Erdoğan
    ABD’de kuş gribi alarmı: 650 çiftlik karantinada! New York’ta yumurta krizi
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
    Tel Aviv’in kalbine Husi füzesi! İsrail’den önleyemedik açıklaması
    Devlet Bahçeli’den bir İmralı-DEM çıkışı daha: Görüşmenin sağlanmasında fayda var | Ne zaman izin çıkacak?
    Donald Trump Bill Gates’i Guantanamo’ya mı hapsedecek? Milyarderi düşman ilan etti
    Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı
    79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı
    17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
    Resmi Gazete’de yayımlandı! Cep telefonu ve araç alacaklar dikkat! Taksitlendirmelere yeni düzenleme geldi
    Emeklinin ocak zammı için beklenen haber geldi! İşte zam oranı... Ek artış ve refah payı olacak mı?